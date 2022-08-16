Три человека пострадали в ДТП с «Тойота Королла» и ГАЗ «Волга» в городе Зима. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали три человека. Утром 13 августа в городе Зима столкнулись два автомобиля «Тойота Королла» и ГАЗ «Волга». Об этом сообщает в ГУ МВД по Иркутской области.

- В результате автоаварии получили травмы и попали в больницу 54-летний водитель отечественного седана и две пассажирки, в возрасте 17 и 50 лет, - сообщают в пресс-службе. - Водитель иномарки не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД должны выяснить обстоятельства, при которых произошла авария и дать ей соответствующую оценку.

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