Главный корпус Усть-Кутской районной больницы ремонтируют по графику. Фото: правительство Иркутской области.

В Усть-Куте продолжают капитально ремонтировать главный корпус районной больницы. Работы начались в конце прошлого года и, как сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, идут по графику.

Напомним, обновить здание поручил губернатор региона Игорь Кобзев во время поездки в территорию.

- Мы должны привести здание в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и создать равные возможности для получения медицинских услуг всем категориям населения, в том числе маломобильным, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

В Усть-Кутской районной больнице уже заменили окна, сейчас завершают электромонтажные работы. Полностью капремонт должны закончить в следующем году.

Обновление медучреждения ведется по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области», на это выделяется свыше 121 миллиона рублей.

Напомним, в этом году в начнут предпроектирование стационара Иркутской детской областной больницы, рассчитанного на 395 коек. Новое здание в медицинском учреждении очень ждут. Кроме того, там создают визит-центр и обустраивают парк, планируют построить и сцену.