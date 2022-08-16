Объявлено о повышении цены на проезд в автобусе в Иркутске еще по двум маршрутам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перевозчик уведомил о повышении цены на проезд в автобусе в Иркутске по маршрутам № 81 и № 83. С 15 сентября будет изменен тариф на проезд по этим муниципальным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Повышение цены на проезд в автобусе в Иркутске

-По маршруту № 81 «Ц. Рынок – Китай-город» и № 83 «м/р Радужный – Ц. Рынок» стоимость поездки составит 30 рублей в дневное время и 35 рублей после 20.00, - уточняют в администрации. - Об этом уведомила частная компания, осуществляющая пассажирские перевозки по данным маршрутам.

Постепенно, после того, как муниципальный транспорт в городе повысил стоимость проезда до 25 рублей, маршрутки Иркутска начали переходить на дневной тариф в 30 рублей и вечерний в 35 рублей. Так, к сегодняшнему дню на этот ценовой диапазон перешли перевозчики на маршрутах №5к, 11к, 17, 23 и 49. Уже с 29 августа повышают цену проезда на маршрутках №12, №16к, №22, а с 1 сентября -и на маршруте №2.

Можно предположить, что до конца сентября о повышении цены на проезд в автобусе в Иркутске объявят и какие-то другие маршрутки Иркутска.

С 29 августа будет изменен тариф на проезд по маршрутам №12, №16к, №22. Стоимость проезда планируют поднять до 30-35 рублей. С 1 сентября изменится тариф на проезд по маршруту №2.