Новый блок школы №63 в Иркутске планируют построить в 2025 году. Фото: Валентин Карпов.

Расширить школу №63, пристроив к ней новый блок для обучения начальных классов, планируют в Иркутске. Инициативу озвучил депутат по избирательному округу №30 Алексей Колмаков.

- Эта школа, по сути, - центр микрорайона Глазково. Целые семьи, поколение за поколением, учились здесь, - отметил Алексей Колмаков. - И это первая школа в Иркутске, которая начала работать в три смены. Дети идут, а площадей не хватает. Поэтому самая, на сегодня, актуальная проблема в повестке - строительство блока начальной школы. И администрация города, и мэр, и я, как депутат, уделяем этому вопросу самое пристальное внимание.

Мэр города Руслан Болотов поддержал предложение. В этой школе учится больше 1300 ребят, она, действительно, переполнена. В новый блок смогут перейти 200 детей, это поможет разгрузить учреждение. Проект будут разрабатывать в 2023 году, а начнут строительство через два-три года.

Напомним, по Указу Президента России, к 2025 году все школы в стране должны перейти на обучение в одну смену. Депутаты городской Думы не раз поднимали вопрос о том, что нужно создавать дополнительные места в школах, в том числе за счет пристроев. Это популярная в Иркутске практика. Так, в этом году возвели новый блок школы № 14, также они строятся на территории учреждений № 53, 57 и 75.