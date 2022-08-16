Рекордное количество людей пропало в лесах Иркутской области за день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах Приангарья пропали 4 человека. Все они ушли за грибами и ягодами. С начала лета это самое большое количество людей, потерявшихся в тайге за один день. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, вчера, 15 августа, в Тулунском районе в лес, расположенный около села Аршан, за ягодой отправились двое мужчин в возрасте 27 лет и 32 года, однако к вечеру домой не вернулись. В настоящий момент организованы мероприятия по их поиску, - рассказали в ведомстве.

В тот же день в лесу около поселка Изыкан Чунского района заблудились двое мужчин 33 и 43 лет. Об их пропаже в полицию сообщила родственница. Правоохранители и волонтеры обнаружили их автомобиль.

Всего с начала года в тайге заблудились 19 жителей региона. В 7 случаях они были найдены живыми и здоровыми. Судьба еще 11 остается неизвестной. Тело погибшего мужчины нашли в минувшие выходные в Братском районе.

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