2,8 тысячи многодетных семей из Иркутской области получили в этом году региональный маткапитал. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С начала года в Иркутской области 2885 многодетных семей получили региональный маткапитал. Этот вид поддержки существует с 2012 года.

- Правительство Иркутской области постоянно анализирует потребности семей в использовании капитала и ежегодно вносит изменения в законодательство, - прокомментировал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Так, теперь материнский капитал можно тратить на рефинансирование ипотеки. Соответствующие изменения в закон о дополнительной соцподдержке семей с детьми внес глава региона Игорь Кобзев. Кроме того, на выплату можно ремонтировать жилье, даже если не все члены семьи - собственники.

Кроме того, сейчас в министерстве готовят изменения в список документов, которые нужны для использования маткапитала на улучшение жилищных условий.

А с 1 января следующего года получить сертификат станет проще. Мамам больше не нужно будет подтверждать, что они живут в Иркутской области минимум год к моменту рождения третьего ребенка - достаточно жить здесь именно на момент пополнения в семье.

Добавим, что областной маткапитал индексируется каждый год, начиная с 2019-го. Сейчас его размер - 116525,14 рубля.

Всего за 10 лет эту меру поддержки в Приангарье получили 53 443 семьи.