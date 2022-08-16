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Общество16 августа 2022 7:18

Пропавшего грибника нашли мертвым в лесу под Братском

84-летнего мужчину искали с июля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пропавшего грибника нашли мертвым в лесу под Братском

Пропавшего грибника нашли мертвым в лесу под Братском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братском районе завершились поиски без вести пропавшего 84-летнего мужчины из поселка Добчур. Пенсионер потерялся в лесу в середине июля, когда отправился за грибами. Свою машину он оставил на обочине дороги. На поиски не раз выходили спасатели и местные жители. Территорию осматривали с квадрокоптера, но долгое время не удавалось найти даже следов.

- Поступила информация, что заблудившийся в июле житель Добчура найден, к глубочайшему сожалению, мужчина погиб в лесу преодолев по лесу большое расстояние, - поделился в социальных сетях мэр Братского района Александр Дубровин. - Это огромная утрата для родных и близких.

Напомним, с 14 августа в розыск объявлен 73-летний братчанин, который ушел в лес со своей собакой из СНТ «Восход». Спустя сутки его питомец вернулся домой без хозяина. Пропажу мужчины заметила его дочь, она и обратилась в полицию.

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