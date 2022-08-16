Сотрудники SegezhaGroup вошли в десятку лучших на VII Чемпионате России «Лесоруб XXI века». Фотография предоставлена компанией.

13 августа в Устьянском районе Архангельской области завершился Чемпионат России «Лесоруб XXI века». Соревновалось 170 участников и 40 команд крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли. «Битва лесорубов» проводилась в четырех номинациях: операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и лесных погрузчиков.

Честь SegezhaGroup (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в командном и личном первенстве защищали три команды – девять лучших профессионалов из филиалов по лесным ресурсам из Республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей. По результатам конкурса операторы харвестера Илья Бочкарев (Карелия) и Кирилл Горохов (Онега), вошли в первую десятку, заняв 7 и 9 места соответственно. Также высокие результаты показали: оператор форвардера Андрей Смирнов (Вологда) – 5 место, и оператор гидроманипулятора Николай Курц (Карелия) - 10 место.

Чемпионат проходит в седьмой раз при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. SegezhaGroupтрадиционно выступает официальным партнером соревнований. Мероприятие посетило около шести тысяч гостей из 25 регионов России.

«В очередной раз наши специалисты показывают достойный результат на Чемпионате «Лесоруб XXI века». В этом году мы немного изменили состав команды – помимо опытных постоянных участников из Республики Карелия в этом году в конкурсе участвовали дебютанты из Архангельской и Вологодской области. Уверен, что участие в подобных чемпионатах и поддержка руководства компании дает сотруднику мощную мотивацию к дальнейшему профессиональному росту, а также позволяет взглянуть на привычные вещи в профессии под другим углом, перенять опыт коллег из других предприятий отрасли», - говорит вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» SegezhaGroup Евгений Баталов.

Соревновалось 170 участников и 40 команд крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли. Фотография предоставлена компанией.

Справка:

SegezhaGroup – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «ИнтерФорест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. SegezhaGroup занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. SegezhaGroup представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com