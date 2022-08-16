Водитель перевернувшегося бензовоза пострадал в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе, на автодороге Сорты-Мойган, произошло ДТП с участием бензовоза, перевозившего дизтопливо. По предварительной информации, водитель большегруза «Скания» на втором километре трассы не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась на бок. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате инцидента 51-летний мужчина, управлявший крупногабаритным транспортом, с различными травмами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также с проверкой выезжал прокурор Заларинского района. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

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