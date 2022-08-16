Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в частном доме в Иркутской области

Тела двух зарезанных пенсионеров нашли в частном доме в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Обстоятельства жестокого убийства устанавливают следователи в Нижнеилимском районе. Там, в поселке Новая Игирма, 12 августа были найдены тела двух человек с огромным количеством колото-резаных ранений в области груди, шеи и головы. 55-летнего мужчину обнаружили в бане, а 59-летнюю женщину - в доме. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в причастности к преступлению подозревают 33-летнего мужчину, уроженца Забайкальского края. Следователями были назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Полицейские проводят оперативные мероприятия.

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