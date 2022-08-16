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Происшествия16 августа 2022 9:29

Под Бодайбо угонщики подожгли свои Жигули, но случайно уничтожили украденное авто

Одному из приятелей придется заплатить штраф за пьяную езду
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Под Бодайбо угонщики подожгли свои Жигули, но случайно уничтожили украденное авто

Под Бодайбо угонщики подожгли свои Жигули, но случайно уничтожили украденное авто

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автоугонщиков - неудачников арестовали полицейские под Бодайбо. Двое хмельных приятелей 25 и 33 лет катались по поселку Мамакан на Жигулях, когда заметили на одной из улиц припаркованную «семерку». При помощи стропы мужчины отогнали машину в лес, чтобы разобрать ее на детали. Однако что-то пошло не так, и свое авто сибиряки решили сжечь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пламя случайно перебросилось на украденный транспорт, в результате чего огнем были уничтожены обе автомашины, - рассказали в ведомстве.

О загоревшихся легковушках в полицию сообщили очевидцы. Оперативники, опросив возможных свидетелей, вскоре установили подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Кроме того 25-летнему любителю пьяной езды придется заплатить штраф.

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