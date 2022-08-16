Под Бодайбо угонщики подожгли свои Жигули, но случайно уничтожили украденное авто Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автоугонщиков - неудачников арестовали полицейские под Бодайбо. Двое хмельных приятелей 25 и 33 лет катались по поселку Мамакан на Жигулях, когда заметили на одной из улиц припаркованную «семерку». При помощи стропы мужчины отогнали машину в лес, чтобы разобрать ее на детали. Однако что-то пошло не так, и свое авто сибиряки решили сжечь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пламя случайно перебросилось на украденный транспорт, в результате чего огнем были уничтожены обе автомашины, - рассказали в ведомстве.

О загоревшихся легковушках в полицию сообщили очевидцы. Оперативники, опросив возможных свидетелей, вскоре установили подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Кроме того 25-летнему любителю пьяной езды придется заплатить штраф.

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