Подрядчик выполнил 60% работ по благоустройству Нижней Набережной в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Подрядчик выполнил 60% запланированных работ по благоустройству Нижней Набережной в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на заместителя начальника отдела благоустройства городской среды Алену Шубину.

– На объекте завершен демонтаж плитки, облицовки, решеток, лотков, объектов наружного освещения и старых лавок, - рассказала Алена Шубина. - Сотрудники подрядной организации укладывают новую тротуарную плитку, проводят устройство бордюра, ремонт декоративного пояса, устанавливают опоры наружного освещения и малые архитектурные формы, в том числе перголы. Благоустройство территории будет завершено к началу осени.

Напомним, на Нижней Набережной будет обновлена тротуарная плитка и облицовка подпорных стен причальной части. Также установят уличное освещение. В проекте предусмотрены удобные скамейки со спинкой, а также посев газонов. Здесь высадят более 80 серебристых пирамидных тополей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Что за поведение? Как с собакой». В Бурятии воспитательницу обвиняют в жестокости к детям. В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот, в МВД проводят проверку. (подробности)

Школьница жестоко избила двух сверстниц в Братске. Полиция нашла буйную девочку и поставила ее на учет. (подробности)