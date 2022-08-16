Больше 500 участников собрал международный молодежный форум «Байкал». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- Мы приехали, чтобы получить уникальный опыт и защитить свои проекты. И, конечно же, увидеть самое глубокое озеро в мире! - в голос восклицают участники Международного молодежного форума "Байкал".

Впервые после пандемии мероприятие проходит очно. Больше 500 парней и девушек со всей России, а также из Донецкой Народной Республики и Узбекистана приехали в Ольхонский район, чтобы обменяться знаниями, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и, конечно же, побороться за гранты. Ведь поддержка талантливой, инициативной молодежи - это и есть главная цель форума.

- Лучшие проекты смогут получить грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей от Федерального агентства по делам молодежи, - рассказал на открытии форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Также участники защитят социально значимые проекты регионального конкурса по 13 номинациям (есть шанс получить на реализацию своей идеи до 300 тысяч рублей - Ред.).

- На Всероссийский конкурс было подано 200 заявок, еще 212 - на региональный конкурс, - сообщила министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова. - В числе проектов, направленных на развитие региона, создание Дома молодежи в Иркутске и молодежного кампуса ЭКО.ЦЕХ в Байкальске.