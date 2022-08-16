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Общество16 августа 2022 11:38

Из-за ночной грозы жители поселка Марково Иркутского района остались без холодной воды

Работы по устранению неполадок обещают завершить 17 августа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Из-за ночной грозы жители поселка Марково Иркутского района остались без холодной воды

Из-за ночной грозы жители поселка Марково Иркутского района остались без холодной воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночная гроза и сильный ветер с порывами до 15-24 м/с оставил жителей Приангарья не только без света, но и без холодной воды. Неудобства затронули поселок Марково Иркутского района. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло на улицах Школьная, Трудовая, Речная, Садовая и переулках Трудовой и Садовый, - отметили в региональном минэнерго. - Ориентировочное время окончания работ по устранению неполадок 17 августа 14.00

Также восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время в Нукутском районе. Массовое отключение света ориентировочно закончится 16 августа в 20.00.

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