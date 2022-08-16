53,3 млн рублей на развитие промышленности получит Иркутская область в 2023 году. Фото: правительство Иркутской области

Иркутская область получит 53,3 млн рублей на развитие промышленности в 2023 году согласно результатам конкурса Минпромторга России. Средства субсидии, это 3,3 млрд рублей, распределили между 59 регионами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

– Мы рассчитываем, что за счет этих средств предприниматели снизят затраты на обновление мощностей. В итоге эта работа будет способствовать модернизации основных фондов промышленных предприятий, повысит конкурентоспособность компаний Иркутской области и инвестиционную активность в регионе в целом, – подчеркнула министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, средства выделяют при условии софинансирования региона. В бюджете Иркутской области на эти цели заложено 45,7 млн рублей.

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