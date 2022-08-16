Без вести пропавшего туриста из Иркутской области разыскивают в Бурятии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Опытного туриста из Иркутского района разыскивают полицейские сразу двух регионов. Об исчезновении Владимира Князева сообщили его родственники. Как стало известно оперативникам, 40-летний мужчина в одиночку отправился в Бурятию, откуда планировал на лодке сплавляться по рекам, чтобы в итоге вернуться в Приангарье. Завершиться путешествие должно было 27 июля, но до сих пор о местонахождении сибиряка ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, на такси опытный турист со снаряжением добрался до улуса Утата, далее собирался проследовать по реке Цакирка до Улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Зун-Мурэн, а оттуда - до реки Иркут, - рассказали в ведомстве. - Родственники отмечают, что разыскиваемый неоднократно совершал подобные путешествия один.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 187 сантиметров, вес 63 килограмма, волосы темные, глаза карие. Из особых примет - шрам в районе виска.

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