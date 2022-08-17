На месте смертельного ДТП работают полицейские в Усолье-Сибирском

На месте смертельного ДТП работают инспекторы ГИБДД в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезное ДТП произошло утром 17 августа на 1808 км трассы Р-255 «Сибирь» в Усоле-Сибирском. Полицейские работают на месте столкновения автомобиля «Ниссан Террано» и большегруза «МАН». Машины двигались во встречном направлении. Авария забрала жизни двух человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии 49-летний и 12-летний пассажиры внедорожника от полученных травм скончались, - рассказали в ведомстве. - Водитель «Ниссана» госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.

На участке трассы, где произошла авария, инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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