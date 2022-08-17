В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном более 11 лет назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье раскрыто серьезное преступление, совершенное больше 11 лет назад. В ноябре 2010 года в полицию Свирска обратились местные жители, которые рассказали чо их 26-летний родственник пропал без вести. Тело мужчины с признаками насильственной смерти. позже нашли в нескольких километрах от города. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых, а затем задержать четверых мужчин, - отметили в ведомстве. - Ими оказались местные жители, а также уроженец Краснодарского края. Кроме того, полицейскими установлена причастность осужденного, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Иркутской области, к содеянному.

Задержанные рассказали, что со своей жертвой они встретились возле одного из торговых павильонов. Между компанией и мужчиной началась ссора. Они погрузили его в багажник авто, вывезли в безлюдное место, где сильно избили. Из-за травм свирчанин скончался.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На месте смертельного ДТП работают полицейские в Усолье-Сибирском. 12-летний школьник и 49-летний мужчина погибли в ДТП с грузовиком в Усолье-Сибирском. (подробности)

Не больше, чем происки конкурентов. Служба доставки отрицает вину в массовом отравлении клиентов в Усолье-Сибирском. Роспотребнадзор проводит проверку после массового отравления в Усолье-Сибирском. (подробности)

Ан-24 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя. Посадка прошла успешно. (подробности)