Кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии установили в 14 троллейбусах в Иркутске. Фото Управления Росгвардии по Иркутской области

Кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии установили в 14 троллейбусах в Иркутске. Речь идет о маршрутах, проходящих в центре города. Региональное Управление вневедомственной охраны заключило договор с муниципальным предприятием «Иркутскгортранс» для повышения общественной безопасности.

- Тревожная сигнализация, подключенная к навигационному оборудованию ГЛОНАСС, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованной охраны, после чего специалисты в режиме реального времени определят местоположение транспортного средства и ближайший наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибудет на место происшествия, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Зачастую в троллейбусах, трамваях и автобусах происходят драки между пассажирами, карманные кражи, а также пьяное хулиганство. Наряд прибудет в течение нескольких минут после нажатия кнопки. В будущем подключить к системе безопасности планируют весь общественный транспорт города и области.

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