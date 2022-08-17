Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе

Nissan Note устроил ДТП на встречной полосе под Слюдянкой, четыре человека пострадали Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе, на 89 километре трассы Р-258 «Байкал», произошло лобовое столкновение двух иномарок. По предварительной информации, в районе поселка Ангасолка 24-летний водитель Nissan Note выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Wish, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась троим пассажирам, минивэна Toyota и девушке, которая находилась в салоне Nissan, - отмечают в ведомстве.

Движение транспорта на участке трассы не ограничено, сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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