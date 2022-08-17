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Происшествия17 августа 2022 3:48

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе

Пассажирам оказали медпомощь
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Nissan Note устроил ДТП на встречной полосе под Слюдянкой, четыре человека пострадали

Nissan Note устроил ДТП на встречной полосе под Слюдянкой, четыре человека пострадали

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе, на 89 километре трассы Р-258 «Байкал», произошло лобовое столкновение двух иномарок. По предварительной информации, в районе поселка Ангасолка 24-летний водитель Nissan Note выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Wish, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась троим пассажирам, минивэна Toyota и девушке, которая находилась в салоне Nissan, - отмечают в ведомстве.

Движение транспорта на участке трассы не ограничено, сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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