Министерство культуры и архивов Иркутской области меняет название. Фото: правительство Иркутской области

Об изменении названия заявили в министерстве культуры и архивов Иркутской области. Из него исключат слова «и архивов». Указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. При этом численность штата ведомства останется прежней. Указ вступит в силу с 1 октября.

- Наличие в наименовании министерства слов «и архивов» вводит в заблуждение граждан, государственные и муниципальные органы – отметила глава регионального минкульта Олеся Полунина. - Они обращаются в наше ведомство по вопросам в сфере архивного дела, работы государственных архивов, то есть в отношении функций, которые министерством не осуществляются. Это создает лишнюю переписку, влияет на качество работы министерства и Архивного агентства.

Новое название министерства станет действительным с 1 октября.

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