В иркутский микрорайон Ново-Ленино отправят бесконтактные троллейбусы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О транспортной проблеме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино известно всем. До центра города далеко, автобусов категорически не хватает. О том, как будет решаться эта проблема, рассказала заместитель мэра города Иркутска Татьяна Макарычева.

- В Ново-Ленино скоро отправят троллейбусы, которые пройдут часть маршрута на автономном ходу, на аккумуляторах, - отметила она. - Точная дата запуска не называется, но сейчас уже решается, где будут подзаряжаться. Похожий маршрут уже опробован, он связал поселок Молодежный с центром города, но тут расстояние все же длиннее.

Напомним, первые бесконтактные троллейбусы, переделанные иркутскими умельцами из обычных, отправились в поселок Молодежный еще в 2016 году. Естественно на одних аккумуляторах машина далеко не уедет. Поэтому прямо в троллейбусе сделали и зарядное устройство. Когда транспорт едет «под сетью» автоматически включается зарядка. На аккумуляторах он мог пройти 30 километров ( сейчас появились устройства и мощнее) , а заряжается в пропорциях 1 к 3. Максимальная скорость, которую может развивать «безрогий» - 80 километров в час.

Также будет решаться проблема с маршрутками из Березового. В частности, планируется пересматривать маршрутную сеть, сейчас она дублирует существующие городские направления.