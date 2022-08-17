Руслан Болотов и Генконсул Китая в Иркутске господин Ли Хай обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Перспективы сотрудничества обсудили мэр города Руслан Болотов и Генеральный консул КНР в Иркутске господин Ли Хай.

- Россия и Китай всегда были надежными партнерами и добрыми соседями, - сказал Руслан Болотов. - Иркутск тесно связан торгово-экономическими и культурными контактами с китайскими городами. Сотрудничество охватывает различные сферы: это культура и спорт, образование и наука, медицина, туризм, экономика. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, но, несмотря на ограничения, мы поддерживали связь.

Так, в планах на ближайшее будущее - пригласить преподавателей из Поднебесной в Иркутск, работать в образовательных учреждениях с углубленным изучением китайского языка. А учителя из столицы Приангарья будут проводить уроки русского языка для китайских школьников и студентов.

- Выстраивание дружественных отношений между Россией и Китаем - хороший пример для других государств. Страны давно установили политическое доверие и взаимопонимание, - отметил господин Ли Хай. - Иркутск как столица Восточной Сибири играет важную роль. Мы должны стремиться к тому, чтобы сотрудничество продолжало развиваться.

Областной центр уже 30 лет поддерживает побратимские отношения с Шэньяном. В честь юбилея на острове Конном высадили 30 деревьев, в музее истории Иркутска открыли тематическую экспозицию, а осенью состоятся виртуальные международные мероприятия: школьники и студенты вузов пообщаются с помощью видеоконференций, спортсмены проведут мастер-классы по ушу, а шахматисты сразятся в турнире.

Также наш город Иркутск поддерживает связь с Шеньчженем, а еще планируется задокументировать дружественные отношения с Маньчжурией.