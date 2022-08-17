Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара в Половино-Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виктор Федяев из Иркутска не смог остаться в стороне, когда увидел, как горит село Половино-Черемхово в Тайшетском районе. Пожар он увидел со стороны дороги во время рабочей поездки. Стихия уничтожила несколько жилых домов и школу.

- В тот день перегонял технику из Челябинска в Иркутск. Деревня горела очень страшно, все в дыму. Остановился, спросил, нужна ли помощь? - вспоминает сибиряк.

Машина Виктора как раз была оборудована цистерной. Из ближайшего озера он набирал воду и подвозил спасателям и жителям села. За три рейса было доставлено более 90 тысяч литров воды.

Этот поступок не остался незамеченным. Руководство отдела МВД России по Тайшетскому району узнали данные иркутянина, чтобы наградить благодарственным письмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

АН-24 совершил аварийную посадку в Усть-Куте из-за поврежденного крыла. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. (подробности)

Ан-24 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя. Посадка прошла успешно. (подробности)