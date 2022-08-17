Двух потерявшихся в лесу грибников нашли в Чунском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поиски двух грибников завершились в Чунском районе. О пропаже мужа и родственника в дежурную часть накануне, 16 августа, сообщила жительница поселка Изыкан. Для поисков были организованы группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Чтобы привлечь внимание пропавших, наряды патрулировали лесные дороги с использованием проблесковых маячков и звуковых сигналов, - отметили в ведомстве.

Мужчины 33 и 43 лет смогли самостоятельно выйти на одну из лесных дорог, где и были найдены полицейскими. Оказалось, что грибника настолько увлеклись, что не заметили как забрели в незнакомую местность и заблудились. Всю ночь они бродили по лесу в надежде найти выход. В настоящее время мужчин с полными корзинами "улова" вернули домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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