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Общество17 августа 2022 5:29

Стало известно, кто занял пост советника мэра Иркутска

Виталий Барышников занял пост советника мэра Иркутска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стало известно, кто занял пост советника мэра Иркутска

Стало известно, кто занял пост советника мэра Иркутска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кадровые изменения произошли в администрации областного центра. 17 августа стало известно о том, что Виталий Барышников занял пост советника мэра Иркутска. Напомним, ранее он работал в должности заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре.

– Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны, - прокомментировал перестановки глава областного центра Руслан Болотов.

После того, как Виталий Барышников занял пост советника мэра Иркутска, в его обязанности вошло курирование вопросов сотрудничества с общественными организациями, политическими партиями, а также работа по взаимодействию с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

СПРАВКА КП

Виталий Барышников родился в 1974 году в Иркутске. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. В 2003–2006 годах – председатель комитета по молодежной политике администрации Иркутской области. В 2006–2008 годах – помощник председателя Законодательного собрания Иркутской области.

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