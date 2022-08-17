Стало известно, кто занял пост советника мэра Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кадровые изменения произошли в администрации областного центра. 17 августа стало известно о том, что Виталий Барышников занял пост советника мэра Иркутска. Напомним, ранее он работал в должности заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре.

– Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны, - прокомментировал перестановки глава областного центра Руслан Болотов.

После того, как Виталий Барышников занял пост советника мэра Иркутска, в его обязанности вошло курирование вопросов сотрудничества с общественными организациями, политическими партиями, а также работа по взаимодействию с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

СПРАВКА КП

Виталий Барышников родился в 1974 году в Иркутске. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. В 2003–2006 годах – председатель комитета по молодежной политике администрации Иркутской области. В 2006–2008 годах – помощник председателя Законодательного собрания Иркутской области.

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