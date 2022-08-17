Фото: администрация Иркутска

Кадровые изменения произошли в администрации областного центра. Сергей Чертков занял пост председателя комитета городского обустройства Иркутска. Об этом стало известно 17 августа.

– В администрации города каждое направление, каждый комитет возглавляют компетентные и профессиональные люди, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Управленческая команда состоит исключительно из тех, кто готов работать для развития областного центра, тех, кто показывает максимальный результат на своей должности. Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны.

Напомним, до того как Сергей Чертков занял пост председателя комитета городского обустройства Иркутска, он возглавлял муниципальное предприятие «ИркутскАвтодор».

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