Стало известно, кто занял пост председателя комитета по социальной политике и культуре Иркутска

Фото: правительство Иркутской области

Кадровые изменения произошли в администрации областного центра. Татьяна Эдельман заняла пост председателя комитета по социальной политике и культуре Иркутска. Об этом стало известно 17 августа.

- Управленческая команда состоит исключительно из тех, кто готов работать для развития областного центра, тех, кто показывает максимальный результат на своей должности. Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Напомним, до того, как Татьяна Эдельман заняла пост председателя комитета по социальной политике и культуре Иркутска, в этой должности работал Виталий Барышников. Он был назначен советником мэра.

СПРАВКА КП

Татьяна Эдельман родилась 29 сентября 1963 года. Окончила Иркутское педагогическое училище, Иркутский государственный педагогический институт (дошкольная педагогика и психология) и Иркутский политех (право). В 2015-2018 годах работала заместителем мэра в администрации Иркутска. В 2020-м она была назначена главой Правобережного округа.

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