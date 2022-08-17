Стало известно, кто занял пост и. о. председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска

Фото: администрация Иркутска

Кадровые изменения произошли в администрации областного центра. Елена Торохова заняла пост и. о. председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска. Об этом стало известно 17 августа.

– В администрации города каждое направление, каждый комитет возглавляют компетентные и профессиональные люди, – отметил глава областного центра Руслан Болотов. - Управленческая команда состоит исключительно из тех, кто готов работать для развития областного центра, тех, кто показывает максимальный результат на своей должности. Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны.

Напомним, до того как Елена Торохова заняла пост председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска, эту должность занимала Татьяна Эдельман. Ранее Елена Торохова возглавляла управлением ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом.

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