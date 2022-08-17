Школу в поселке Большой Луг в Шелеховском районе должны достроить в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В селе Большой Луг, что в Шелеховском районе, в этом году планируют достроить новый блок школы №8. Там будут учиться начальные классы. Прежнее здание, возведенное в 1962 году, несколько лет назад признано аварийным, поэтому пока все дети учатся в основном корпусе в две смены.

Блок строят с 2020 года, процесс лично контролирует глава Иркутской области Игорь Кобзев. Здание готово на 60%. Сейчас специалисты ведут отделку, обустраивают вентиляцию и инженерные сети, монтируют видео- и пожарные системы, устанавливают оконные блоки. Скоро запустят теплоснабжение.

- У руководства района и у строителей есть понимание, как этот объект достроить, - отметил Игорь Кобзев, побывав на площадке. - Проговорили с коллегами из администрации вопрос приобретения для школы нового оборудования. Необходимо решить и вопросы доставки детей.

Кроме того, к началу учебного года в Большелугской школе приведут в порядок спортивный зал. А в 2024 году, если удастся войти в федеральный проект, то проведут капитальный ремонт основного здания.

Также губернатор посетил многофункциональную спортивную площадку в селе Олха, открытую в конце июля. Деньги на это выделяли из областного бюджета.