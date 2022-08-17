«Роснефть» инвестировала более 530 млн рублей в природоохранные мероприятия на месторождениях в Иркутской области. Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

«Роснефть» в первом полугодии 2022 года инвестировала более 530 млн рублей в природоохранные мероприятия своих добычных проектов в Иркутской области. Средства были направлены на реализацию газовой программы, переработку отходов, повышение надежности трубопроводов, проведение экологического мониторинга и приобретение соответствующего оборудования.

Высокие экологические стандарты деятельности и развитие природоохранных технологий - один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

«Роснефть» на Верхнечонском месторождении реализовала уникальный для Восточной Сибири проект по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) в условиях автономии месторождения. Газ закачивается в подземный горизонт для накопления и последующего полезного применения. В рамках проекта в первом полугодии инвестиции были направлены на строительство газонагнетательных скважин для закачки газа в подземное газохранилище.

На Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении компания ведет строительство газопровода и электростанции, топливом для которой служит ПНГ. Средства также были направлены на проведение постоянного экологического мониторинга на разведочных и поисковых скважинах.

Для Верхнечонского месторождения приобретено оборудование по измельчению пластиковых отходов для последующего вторичного использования пластика.

По целевой программе повышения надежности трубопроводов для определения их технического состояния был выполнен большой объем технического диагностирования, включающий ультразвуковую толщинометрию, магнитопорошковый и измерительный контроль, а также проверку коррозионной агрессивности грунтов и наличие блуждающих токов и деформаций. Трубопроводы на Верхнечонском месторождении оснащены узлами приема и пуска диагностических снарядов. Общая протяженность трубопроводной системы Верхнечонского месторождения превышает 950 км.

Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Справка

«Роснефть» в Катангском районе Иркутской области ведет разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в Восточной Сибири.

Компания создала на севере области Даниловский кластер месторождений. Северо-Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение стало первоочередным и базовым для последующего вовлечения месторождений-спутников – Южно-Даниловского, Западно-Даниловского, Верхнеичерского и имени Лисовского.

Значительный синергетический эффект при их освоении достигнут за счет совместного использования инфраструктуры подготовки и транспортировки нефти с использованием действующих мощностей Верхнечонского месторождения.