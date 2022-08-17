В этом году в Иркутской области строят и ремонтируют 250 соцобъектов по нацпроектам. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Как в Иркутской области реализуются национальные проекты, обсудили глава региона Игорь Кобзев и руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибири Николай Буймов.

Губернатор отметил, в Иркутской области действует 12 национальных проектов, а по ним разработаны и реализуются 47 региональных проектов. В общей сумме осваивают около 43 миллиардов рублей, в том числе 31,2 миллиарда из федеральной казны и 11,6 миллиарда - из областного бюджета.

- В Иркутской области в рамках нацпроектов реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту 250 объектов на общую сумму более 20 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Игорь Кобзев. - Из них 204 объекта должны быть сданы в 2022 году.

Каждую неделю в Приангарье ведется мониторинг исполнения национальных проектов. Николай Буймов передал Игорю Кобзеву мониторинг финансовых операций Сибирского федерального округа с января по июль 2022 года.

Отметим, между Иркутской областью и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу с 2019 года заключено соглашение об информационном взаимодействии.