Segezha Group отработает «северный завоз» в срок. Фотография предоставлена компанией.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») строго соблюдает сроки договоров по «северному завозу». В рамках этих поставок населению Крайнего Севера Иркутской области и Республики Саха (Якутия) доставляются жизненно важные грузы – в первую очередь, топливо и продовольствие.

Более 15 лет ВЛРП является основным поставщиком угля в отдаленные территории Иркутской области. В этом году пароходство уже перевезло 74 тыс. тонн грузов. Это поставки для предприятий нефтегазовой отрасли, а также завоз продовольствия для жителей Ленска и Мирного. Таким образом, контракты с Мамско-Чуйским районом Иркутской области выполнены полностью. С Бодайбинским – на 90%. Оставшиеся 10% так же будут завершены в срок – готовность речного флота и условия навигации позволят это сделать «с запасом».

«Своевременные поставки топлива и продовольствия в районы Крайнего Севера – держу на своем личном контроле. На этом участке при планировании нашей работы приходится тщательно учитывать жесткие природные условия – здесь ограниченный навигационный период. Поэтому к выполнению контрактов по линии «северного завоза» мы подходим с особой ответственностью», - говорит Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «ВЛРП».

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com