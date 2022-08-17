ВТБ в Иркутской области на 10% нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса

Кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса (СМБ) по итогам полугодия достиг29,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 10%. Основная часть портфеля кредитов приходится на предприятия сферы жилищного и коммерческого строительства (25%), торговли (20%), транспорта и инфраструктурного строительства (18%). По различным программам господдержки с начала года ВТБ подписал соглашения с компаниями региона на сумму почти 6млрд рублей.

Объем средств приангарских компаний, размещенных на счетах ВТБ, с начала года вырос на 6% и на 1 июля составил23,8 млрд рублей. При этом портфель средств, размещенных бизнесом региона в срочные депозиты, увеличился на 19%.

«В текущей экономической ситуации государство запускает новые меры, направленные на развитие бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне. Значительную роль в реализации мер господдержки играют банки, которые выдают субсидированные кредиты, проводят реструктуризации по действующим договорам, предоставляют кредитные каникулы, а также реализуют собственные программы поддержки бизнеса. В текущих условиях ВТБ считает поддержку среднего и малого предпринимательства одной из приоритетных задач. Бизнес-подразделения банка оказывают поддержку по самому широкому спектру вопросов, ведут усиленную работу по привлечению на обслуживание в банк новых юридических лиц. За полгода количество предпринимателей - пользователей наших пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания в Иркутской области выросло на 8,6%. Банк предоставляет финансирование компаниям региона всех сегментов бизнеса.», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области-, вице-президент, Александра Макарова.

Сегодня ВТБ предлагает предпринимателям более 20 видов сервисов, которые помогают оптимизировать бизнес-процессы и снизить расходы. В отчетном периоде банк запустил для среднего и малого бизнеса календарь событий ВЭД, сервис IT-закупок, сервис для выплаты зарплат, дополнительный онлайн-сервис по выдаче банковских экспресс-гарантий без открытия расчетного счета в банке, представил расширенный пакет расчетного обслуживания для молодого и активно развивающегося бизнеса.