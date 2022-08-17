Врач объяснила иркутянам, почему мясо без овощей - деньги на ветер

Мясо лучше всего усваивается, если сочетать его с овощами и листовой зеленью, рассказала NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт подчеркнула, что речь идет не только о самом белке, но и о содержащемся в мясе железе.

- Прежде всего, в овощах и зелени содержатся пищевые волокна, стимулирующие пищеварение и выработку желудочного сока, - отметила эксперт. - Это важно для усвоения белка.

Итак, вроде все ясно и просто. Однако есть еще тонкости, которые стоит учесть. Итак, мясо восполняет дефицит железа, стало быть, мясоедам не страшна анемия. Но это возможно только в том случае, если одновременно с той же говядиной в организм поступает витамин С. Откуда его взять? Конечно, из зелени и овощей!