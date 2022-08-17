Иркутянкам назвали самое опасное для беременных время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый триместр для беременных женщин считается самым критичным, недели с седьмой по девятую -ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода, объяснила в разговоре с NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. Поэтому особенно важно вовремя обратиться к врачу.

- Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны, - сказала доктор. - А 9 месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным.

Поэтому, настаивает гинеколог, даже если отлично себя чувствуете и совсем не хочется бегать по врачам, но уже понимаете, что беременны - побывайте на консультации, пройдите проверку состояния организма, получите все необходимые советы и неукоснительно им следуйте. Это поможет вам родить здорового малыша.