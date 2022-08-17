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Здоровье17 августа 2022 15:29

Иркутянкам назвали самое опасное для беременных время

Первые три месяца беременности чрезвычайно важны
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Иркутянкам назвали самое опасное для беременных время.

Иркутянкам назвали самое опасное для беременных время.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый триместр для беременных женщин считается самым критичным, недели с седьмой по девятую -ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода, объяснила в разговоре с NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. Поэтому особенно важно вовремя обратиться к врачу.

- Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны, - сказала доктор. - А 9 месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным.

Поэтому, настаивает гинеколог, даже если отлично себя чувствуете и совсем не хочется бегать по врачам, но уже понимаете, что беременны - побывайте на консультации, пройдите проверку состояния организма, получите все необходимые советы и неукоснительно им следуйте. Это поможет вам родить здорового малыша.