Погода в Иркутске 18 августа 2022: прохладно и дождливо Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 18 августа 2022 ожидается ненастной. Дождь будет идти в областном центре, увы, весь день. Вдобавок к этому в городе будет прохладно и немного ветрено. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 18 августа 2022

- В Иркутске 18 августа переменная облачность, небольшой дождь, дует северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. - Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов.

Погода в Иркутске 18 августа 2022 уж точно не порадует иркутян. Гидрометцентр России отмечает, что осадки прекратятся лишь ближе к ночи. По данным Яндекса, выпадет 24% от месячной нормы.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 18 августа также будет дождливой. Специалисты обещают кратковременные дожди на территории Приангарья, а вот в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами – ливни. Где-то в районах даже прогремят грозы. Ветер усилится до порывов в 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +14…+19, если небо закроют облака, похолодает до +8…+13 градусов.

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