Лучшие семейные усадьбы определили в Иркутской области

Лучшие семейные усадьбы выбрали в Иркутской области. Фото: предоставлено пресс-службой минсоцразвития Иркутской области.

В Приангарье подвели итоги конкурса «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей. В «турнире» могли участвовать только те дома, в которых воспитывают не меньше пяти детей. В итоге в комиссию поступило 60 заявок от сибиряков на участие. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области.

- Участвовали в конкурсе семьи из 31 муниципалитета региона, - говорят в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. – Конкурс проходил в два этапа: сначала отбор проводили территориальные управления социальной защиты населения, потом представители министерства, общественных организаций, ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» выбирали победителей.

Так, победить многодетные семьи могли в трех номинациях: «Лучшая сельская усадьба», «Лучшая городская усадьба», «Лучшая садовая усадьба». Больше всего конкурсантов было из сельской местности.

Лучшими выбрали девять усадеб. Победители получат денежные призы в размере от 80 до 250 тысяч рублей. Еще 17-ти семьям присвоили поощрительные 50 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Как распределились места в конкурсе «Лучшая семейная усадьба» в Иркутской области:

«Лучшая сельская усадьба»: семья Хвостовых из Заларинского района (1 место), семья Соколовых из Нукутского района (2 место) и семья Головченко из Аларского района (3 место).

«Лучшая городская усадьба»: семья Шавалиевых из Казачинско-Ленского района (1 место), семья Маурер из города Братска (2 место), семья Черныговых из города Усолье – Сибирское (3 место).

«Лучшая садовая усадьба»: семья Потейчук из г.Ангарска (1 место), семья Сокольниковой из Шелеховского района (2 место), семья Лоховых из г. Саянска (3 место)