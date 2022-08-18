Двухлетнего ребенка сбила машина в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье инспекторы ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Это произошло в Аларском районе регионе накануне. На улице Матвееве в поселку Кутулик мальчика сбила «Тойота Марк 2». Об этом сообщают в прокуратуре региона и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказывают полицейские. - В результате инцидента он получил травмы различной тяжести и был доставлен бригадой скорой помощи в медучреждение.

Почему мальчик оказался на дороге без присмотра? Этим заинтересовались в прокуратуре Приангарья. Специалисты проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Проверка проходит также и в отношении автомобилистки. Известно, что женщина не имеет водительских прав нужной категории.

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