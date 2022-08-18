Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 1:46

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Слюдянском районе

Авария произошла на трассе «Байкал»
Мария КНЯЗЕВА
Четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Слюдянском районе

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Слюдянском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Слюдянском районе. Авария произошла накануне на 89-м километре трассы «Байкал» в районе поселка Ангасолка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля «Nissan Note» допустил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с «Toyota Wish», - говорят полицейские.

Управлял «Тойотой» 38-летний сибиряк. В итоге участникам автоаварии потребовалась помощь медиков. Пострадали три пассажира из автомобиля «Toyota Wish» и девушка из «Ниссана».

Читайте также:

Сбой техники или ошибка командира. Названы предварительные причины аварийной посадки Ан-24 в Иркутской области (подробности)

Поступление в вузы Иркутска 2022: Отличники уезжают в столицы, а вузы жалуются на подготовку выпускников (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08