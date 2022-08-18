Четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Слюдянском районе. Авария произошла накануне на 89-м километре трассы «Байкал» в районе поселка Ангасолка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля «Nissan Note» допустил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с «Toyota Wish», - говорят полицейские.

Управлял «Тойотой» 38-летний сибиряк. В итоге участникам автоаварии потребовалась помощь медиков. Пострадали три пассажира из автомобиля «Toyota Wish» и девушка из «Ниссана».

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