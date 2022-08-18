Праздничный концерт пройдет в День флага России в Иркутске 2022
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
День флага России в Иркутске 2022 отметят праздничным концертом и другими интересными активностями. В областном центре торжества пройдут в понедельник, 22 августа. Праздник начнется ближе к вечеру, чтобы все желающие смогли его посетить. Кстати, в этот день метеорологи обещают солнечную погоду, 21 градус тепла и никакого дождя.
День флага России в Иркутске 2022 отмечать горожане будут у памятника Александру III на бульваре Гагарина. Начало в 17.30. Организаторы обещают иркутянам праздничный концерт. На сцене выступят артисты из Иркутского областного колледжа культуры.
Завершится вечер небольшим флешмобом от молодогвардейцев, сотрудников общественных организаций и студентов.
- Они развернут большой флаг на ступенях лестницы, ведущей к реке Ангаре, - рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.
Так продет День флага России в Иркутске 2022.
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