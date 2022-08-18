Два автомобиля столкнулись из-за лошади в Эхирит-Булагатском районе

Две иномарки столкнулись из-за лошади в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе произошла авария из-за лошади. Как установили полицейские, вечером 16 августа водитель автомобиля «ИЖ» на 73 километре трассы Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово объезжал вышедшее на дорогу животное. 26-летний мужчина выехал на встречку, где столкнулся с машиной «Тойота Приус». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии с различными травмами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи, водители не пострадали, - рассказали в ведомстве. - Как выяснилось, виновник аварии управлял машиной без соответствующего водительского удостоверения.

Теперь 26-летнему мужчине предстоит оплатить несколько штрафов, в том числе за «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Полицейскими продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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