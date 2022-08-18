Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Пискунова в Иркутске

Вниманию автомобилистов! В связи с проведением земляных работ по вскрытию тепловой сети запланировано ограничение движения по улице Пискунова в Иркутске. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения по улице Пискунова в Иркутске: сроки

- По улице Пискунова в районе дома № 162 с 10:00 18 августа до 17:00 30 августа 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе проезжей части улице Пискунова - в направлении движения от улицы Ширямова до улицы Ядринцева, - уточняют в сообщении.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Автолюбителей Иркутска настоятельно просят планировать свой маршрут заранее и быть аккуратными на дорогах.