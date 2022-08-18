МЧС: сильные ливни и грозы обрушатся на Иркутскую область

МЧС: сильные ливни и грозы ожидаются в Иркутской области 18 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные дожди, ливни, грозы - такой будет погода в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, по прогнозам синоптиков. Обрушится стихия на регион в период с 9 до 12 часов 18 августа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В связи с получением экстренного предупреждения о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях пожарно-спасательные гарнизоны южных, центральных, северо-восточных районов Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы. На особом контроле - Шелеховский и Слюдянский районы, - отметили в ведомстве.

О надвигающихся ливнях были оповещены главы сел, а также службы жилищно-коммунального хозяйства, водоканала и туристические компании.

На время, пока в регионе держится плохая погода, на базе Главного управления развернут оперативный штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда закончится дождь в Иркутске? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 18 августа. Небольшой дождь будет идти в Иркутске 18 августа. (подробности)

Заморозки в Иркутской области 19-20 августа обещают синоптики. Заморозки до -3 градусов ожидаются в Иркутской области 19-20 августа. (подробности)