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Здоровье18 августа 2022 4:14

698 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

Это почти на 100 случаев заражения больше, чем накануне
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
698 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

698 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа в Приангарье число подтвержденных случаев инфицирования достигло 305 509. За последние 24 часа заболели еще 698 человек. Это почти на 100 зараженных больше, чем было выявлено накануне. Об этом сообщают в оперативном региональном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

- В госпиталях региона лечение проходят 560 заболевших COVID-19 пациентов, что на 25 больше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - За все время выздоровели 296 999 жителей Иркутской области, 211 из которых получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

Коронавирус забрал жизни 8 715 сибиряков. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 743 пациента.

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