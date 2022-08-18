698 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа в Приангарье число подтвержденных случаев инфицирования достигло 305 509. За последние 24 часа заболели еще 698 человек. Это почти на 100 зараженных больше, чем было выявлено накануне. Об этом сообщают в оперативном региональном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

- В госпиталях региона лечение проходят 560 заболевших COVID-19 пациентов, что на 25 больше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - За все время выздоровели 296 999 жителей Иркутской области, 211 из которых получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

Коронавирус забрал жизни 8 715 сибиряков. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 743 пациента.

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