Рассказываем, сколько продлится ограничение движения по улице Депутатской в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Депутатской в Иркутске продлится четыре дня. Это связано с плановым ремонтом участка дороги. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 8:00 часов 26 августа до 24:00 часов 30 августа 2022 года будет прекращено движение автотранспорта по улице Депутатская на участке от улицы Дыбовского до задания 56/3 по ул. Ширямова.

Автолюбителей Иркутска настоятельно просят планировать свой маршрут заранее и быть аккуратными на дорогах.

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