Под Ангарском завершились поиски 87-летней пенсионерки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарском районе завершились поиски 87-летней пенсионерки. Женщина исчезла 4 августа. В тот день она ушла из дома, который располагается в поселке Юго-Восточный, отправилась в лес и не вернулась. Она была одета лишь в халат, жакет и калоши.

На поиски были брошены силы полицейских, спасателей, волонтеров и родственников без вести пропавшей. Ориентировка с описанием внешности женщины была опубликована в СМИ и социальных сетях. Также были задействованы квадракоптеры, но к сожалению, это не привело к результату.

Тело пожилой сибирячки обнаружили в лесу под Ангарском.

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