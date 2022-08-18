Два обгоревших тела с огнестрельными ранениями обнаружили под Тулуном. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Пугающая находка ожидала правоохранителей в 20 километрах от поселка Аршан Тулунского района. 16 августа там был обнаружен сгоревший УАЗ, в салоне которого находились два тела с огнестрельными ранениями. Личности погибших пока не установлены, однако ранее в этой местности пропали двое сборщиков ягоды 27 и 32 лет. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, регионального Главка МВД и прокуратуры.

- Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - отмечают в ведомстве.

В причастности к преступлению подозревают двух мужчин 34 и 36 лет. Их задержали сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский». Эта версия проверяется.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших.

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