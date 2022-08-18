Пенсионерка из Иркутска перевела почти 2 млн рублей от продажи дачи мошенникам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередная жертва мошенников. Пенсионерка из Иркутска перевела преступникам больше 1 млн 900 тысяч рублей. Такая крупная сумма была на счетах 76-летней женщины после продажи дачи. Женщина поверила в рассказы о похищении ее накоплений и «безопасном счете», перевела все деньги по указке аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов, - рассказывают полицейские. - Звонивший сообщил, что со счета пожилой иркутянки злоумышленники пытаются похитить ее накопления и для сохранения финансов необходимо через банкомат перевести сбережения на «безопасный счет».

Боясь потерять деньги, пенсионерка выполнила все требования мошенников, а после того, как поняла, что ее обвели вокруг пальца, идти в полицию постеснялась. Уговорить обратиться в отделение потерпевшую смогли родственники.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - комментируют в региональном МВД.

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы до 10 лет.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что если вам звонят сотрудники безопасности банка, полицейские или следователи и сообщают о каких-то операциях на банковских счетах – кладите трубку и сами звоните в свой банк, номер которого можно найти на пластиковой карточке. Ни в коем случае не сообщать никаких кодов или личных данных даже если номер звонящего совпадает с банковскими или отделениями МВД.

- Современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер, - уточняют в полиции.

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