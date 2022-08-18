Житель Иркутска выплатит штраф за размещение нацистской символики в соцсетях

Иркутянин выплатит штраф за размещение нацистской символики в соцсетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время проверок социальных сетей специалисты прокуратуры Октябрьского района Иркутска обнаружили на странице одного из горожан изображение нацистской символики. Была проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Проверка показала, что иркутянин нарушил требования Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», - рассказывают в прокуратуре региона. – Мы вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении «Публичное демонстрирование нацистской символики».

Вина мужчины была доказана, ему назначили наказание в виде штрафа.

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